"الصحة" العالمية ترفض طوارئ كورونا.. والصين تحاصر سكان ووهان

أفادت وسائل إعلام حكومية أنَّ المدينة الصينية، التي تعد مركز تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، ستفرض قيودا صارمة على حركة سكانها إلى خارج المدينة ابتداء من الخميس، في محاولة لوقف انتشار العدوى، فيما امتنعت منظمة الصحة العالمية عن وصفها حالة طوارئ دولية.

وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية أنه ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ستُغلق محطات القطار والمطار في ووهان، وسيتم تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة والمترو والعبارات إلى خارج المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وتمَّ الإعلان عن هذه التدابير بعد ساعات من تضاعف عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوي، تقريباً إلى 17 في غضون 24 ساعة، وفقاً لمسؤولين في مقاطعة هوبى الصينية، حيث تقع مدينة ووهان.

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وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 500 حالة، الأربعاء.

وهناك مخاوف من أن عدد المصابين قد يرتفع في الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يسافر مئات الآلاف من المدن الكبرى مثل ووهان إلى ديار عائلاتهم للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يبدأ يوم السبت.

بدورها، امتنعت منظمة الصحة العالمية عن وصف تفشي السلالة الجديدة من الفيروس بأنه "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقاً على المستوى الدولي" في الوقت الحالي.

ولم تر لجنة من الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية أي سبب لمثل هذا الإعلان، الأربعاء، لكنها ما زالت ترغب في الاجتماع الخميس لمواصلة متابعة الوضع.

وتم اكتشاف الفيروس، الذي يسبب أعراضا تشبه أعراض الالتهاب الرئوي في الصين، ولكن جرى الإبلاغ عن حالات أصيبت به أيضاً في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.