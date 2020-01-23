ارتفاع عدد وفيات "كورونا الصيني" لـ17 حالة

الخميس 23 يناير 2020

ارتفع عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين إلى 17 حالة، الأربعاء، وتأكدت إصابة أكثر من 540 شخصاً، ما زاد المخاوف من العدوى التي يشتبه أنها نتجت عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.



وظهرت سلالة فيروس كورونا التي تشبه الإنفلونزا، والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان.

وتورد الحكومة الصينية تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.

وقال نائب رئيس مفوضية الصحة الوطنية: "من الواضح أن زيادة حركة السكان زادت من مخاطر انتشار الوباء".

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً لتحديد ما إذا كان انتشار المرض يمثل حالة طوارئ عالمية، أم لا.

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وبعد مناشدات المسؤولين للناس بالتزام الهدوء، ألغى كثير من الصينين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الخروج للأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين، وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونج كونج، كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

ونقل التلفزيون الرسمي عن حكومة إقليم هوبي قولها إن عدد الوفيات في الإقليم ارتفع إلى 17 بحلول منتصف نهار الأربعاء.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية أن هناك 544 حالة إصابة مؤكدة في البلاد، وأكدت تايلاند 4 حالات إصابة في حين أكدت كل من الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان ظهور حالة واحدة في كل منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لديها خطة جيدة لاحتواء المرض.

وأضاف ترامب في دافوس في سويسرا: "أعتقد سيجري التعامل معه بشكل جيد جدا".