شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مضادات حيوية طبيعية تقوى المناعة خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن المضادات الحيوية الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير أن استخدام المضادات الحيوية لقتل نمو البكتيريا، يعد من الأمور الطبيعية التي يسعي الكثيرون للقيام بها خلال إصابتهم بنزلات البرد الشديدة أو العدوي البكتيريا أو الفيروسية، ولذا عليك تجنب تناول الأدوية وتناول هذه الأطعمة الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، فوجدت دراسة أجريت عام 2014 أن العلاج بالأعشاب كان بنفس فعالية المضاد الحيوي الكيميائي في علاج اضطراب فرط النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة، ونزلات البرد وأيضا الإصابة الفيروسية.

وهناك العديد من النصائح الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في القيام بدور المضادات الحيوية ومنها:

- العسل..

العسل هو أحد أقدم المضادات الحيوية الطبيعية، ويعود تاريخه إلى العصور القديمة، وكثيرًا ما استخدم المصريون العسل كمضاد حيوي طبيعي للجلد، لأنه يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين الذي يعد مضاد للبكتيريا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر والتي يمكن أن تساعد في وقف نمو بعض البكتيريا، بالإضافة إلى احتوائه على مستوى منخفض من الأس الهيدروجيني، وهذا يعمل على سحب الرطوبة بعيدا عن البكتيريا وهذا يساهم في تعرض البكتيريا للموت.

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وطريقة استخدام العسل كمضاد حيوي عليك وضعه مباشرة على الجرح أو المنطقة المصابة. يمكن أنه يساعد في القضاء على البكتيريا والمساعدة في عملية الشفاء عن طريق تناوله بشكل طبيعي أي أخذ ملعقة منه يوميا.

-الثوم..

منذ فترة طويلة يعتقد أن الثوم له خصائص مضادة للميكروبات، وكشفت دراسة أجريت عام 2011 أن تركيز الثوم فعال ضد البكتيريا، ويمكنك شراء مركزات الثوم أو تناوله حب مع زيت الزيتون للحصول علي مضاد حيوي قوي، فالثوم آمن علي الصحة في تناوله ولكن دون الاسراف في تناوله.

- الزعتر..

أكدت العديد من الدراسات الطبية أن زيت الزعتر مفيد ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ففي دراسة أجريت عام 2011 ، واختبر الباحثون فعالية زيت اللافندر والزعتر الأساسي، وتم اختبار كل من الزيوت في مجموعة تضم أكثر من 120 سلالة من البكتيريا. ووجد الباحثون أن زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر، ولذا يمكنك دمج زيت الزعتر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، أو تناولع كمشروب.