شكرا لقرائتكم خبر عن متى تدل إفرازات المهبل على الإصابة بالعدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهبل يعطى النساء علامات وإشارات يجب التعرف عليها، فالمهبل يعد دليلا علي صحتك، والشيخوخة وأشياء أخرى سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "the healthy".

أوضح التقرير أن المهبل هو الأنبوب العضلي الداخلي الذي يربط عنق الرحم بفتحة الفرج، وهذا العضو قد يتعرض في بعض الأحيان لصدور إفرازات، وقد تكون قبل نزول الدورة الشهرية، أو بعد موعدها وهذا يزيد الإفراز ويكون واضحًا لأنه يسهل حركة الحيوانات المنوية في المهبل وعنق الرحم والرحم بحيث يمكن حدوث الإخصاب.

وأشار التقرير أن هناك علامات تقلق تظهر على صحة المهبل، ومنها صدور إفرازات شبيه بالجبن وهذا قد يشير إلى عدوى الخميرة، وصدور افرازات رمادية اللون ذات الرائحة الشبيهة بالسمك تعد علامة على التهاب المهبل الجرثومي، كما أن الإفرازات الشديدة التي تكون بلون أصفر أو أخضر من الآثار الجانبية للسيلان وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

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وأكد التقرير أنه يعاني ما يصل إلى 40 في المائة من النساء بهبوط أعضاء الحوض وهذا يتسبب في حدوث تبرز الجدران المهبلية نحو الفتحة المهبلية أو من خلالها، وتقول ليزلي ريكي، دكتوراه في الطب ، وأستاذة مساعدة في جراحة المسالك البولية والتوليد وأمراض النساء في كلية ييل للطب في نيوهافن، "أن العديد من النساء لا يدركن أن المهبل يمكن أن يفقد الدعم وقد تلاحظ المرأة المصابة بالملوثات العضوية الثابتة حدوث انتفاخ وألم في الجماع والضغط المهبلي ومشاكل في المثانة والأمعاء وآلام في الظهر أو الحوض، و تشمل عوامل خطر الإصابة بالملوثات العضوية خلال الحمل والولادة والشيخوخة وانقطاع الطمث والتدخين والصدمات.