شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض تصلب الشرايين أهمها ضيق التنفس والارتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصلب الشرايين هو تضييق في الشرايين الناجم عن تراكم الرواسب الدهنية التى تدعى "البلاك"، والشرايين هي الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية من قلبك إلى بقية الجسم، وكلما تقدمت في العمر ، يمكن أن تجمع الدهون والكوليسترول والكالسيوم في الشرايين وتشكل لويحات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تراكم البلاك يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق عبر الشرايين، وقد يحدث هذا التراكم في أي شريان في جسمك، بما في ذلك القلب والساقين والكلى.

ويمكن أن تؤدي الدهون إلى نقص في الدم والأكسجين في أنسجة الجسم المختلفة، مما تسبب في حدوث جلطة دموية، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي تصلب الشرايين إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل القلب.

وتصلب الشرايين هو مشكلة شائعة إلى حد ما المرتبطة بالشيخوخة، ويمكن تجنب هذا الشرط وتوجد العديد من خيارات العلاج الناجحة.

اسباب تصلب الشرايين

يعمل تراكم البلاك والتصلب اللاحق للشرايين على تقييد تدفق الدم في الشرايين ، مما يمنع أعضاءك وأنسجتك من الحصول على الدم الغنى بالأوكسجين الذي يحتاجون إليه للعمل.

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فيما يلي الأسباب الشائعة لتصلب الشرايين:

الدهون

الكوليسترول مادة شمعية صفراء موجودة بشكل طبيعي في الجسم وكذلك في بعض الأطعمة التي تتناولها، وإذا كانت مستويات الكوليسترول في الدم مرتفعة جدًا ، فقد تسد الشرايين.

النظام الغذائى

من المهم أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) باتباع نمط غذائي صحي شامل يحتوى على:

مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات

كل الحبوب

منتجات الألبان قليلة الدسم

الدواجن والأسماك ، من دون جلد

المكسرات والبقوليات

زيوت نباتية غير استوائية ، مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس

الشيخوخة

مع تقدمك في العمر ، يعمل القلب والأوعية الدموية بجهد أكبر لضخ وتلقي الدم، وقد تضعف الشرايين وتصبح أقل مرونة، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم البلاك.

أعراض تصلب الشرايين

معظم أعراض تصلب الشرايين لا تظهر حتى يحدث انسداد. تشمل الأعراض الشائعة: