شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نزلات البرد بالأعشاب أو الأدوية والمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس الشديدة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وهذه العدوي قد تكون السبب الرئيسي في الإصابة والتعرض لإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على أبرز وأهم طرق علاج نزلات البرد الشديدة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير أن التعرض للإصابة بنزلات البرد الشديدة أو عدوى الانفلونزا تعد من الأمور المسببة إلي تعرض الجهاز التنفسي للعدوي الفيروسية، وتزداد فرص الإصابة بهذه الفيروسات المضرة نتيجة لعدة أسباب أبرزها الجلوس في الأماكن المزدحمة أو مصاحبة ومصاحفه الأشخاص الذين يحملون الفيروس، أو التعرض للمس الأشياء الحاملة لهذا الفيروس.

كما أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقية الإصابة بنزلات البرد والتي يجب التعرف عليها، ومنها، تعرض الشخص للسعال، الذي يصاحبه في بعض الأحيان للتعرض لالتهاب الحلق، مع التعرض للعطس الشديد، وسيلان الأنف والكحة وفي بعض الأحيان يتعرض الشخص المصاب لارتفاع في درجة حرارة الجسم.

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أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا تعد من الأمراض التي تتسبب في زيادة فرص انتشارها نتيجة للجلوس مع بعض الأشخاص المصابين أو الحاملون لهذا الفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة والحاملة لهذا الفيروس، وهنا يجب البحث عن أفضل طرق لعلاج نزلات البرد الشديدة والأنفلونزا.

علاج نزلات البرد

هناك العديد من الأقاويل حول علاج نزلات البرد، فنجد بعض الأشخاص الذين يفضلون أن تأخذ نزلة البرد دورها في الجسم حتي يتم الشفاء، ولكن في بعض الأحيان نجد أن بعض الأشخاص لا يشفون دون تناول بعض الأدوية أو العلاج بالطبيعية أي عن طريق أخذ المشروبات الطبيعية التي تقلل من حدة الأعراض وتساعد في رفع المناعة بشكل ملحوظ.

أكد التقرير أن الراحة وتناول الكثير من السوائل تعد من أهم النصائح التي تساهم إلي حد كبير في علاج نزلات البرد، ولذا عليك تناول الينسون وملعقة يوميا في الصباح علي الريق من العسل، وأيضا تناول البردقوش والكراوية، وأيضا عليك تناول الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في رفع الجهاز المناعي بشكل كبير.

كما أشار التقرير علي ضرورة تناول الأدوية التي تحتوي علي مادة الهيستامين للتقليل من أعراض نزلات البرد، مع تناول الأودية الخاصة بها، وأيضا الاهتمام بأخذ كورس من المضادات الحيوية وذلك في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك عدم اهمال علاج نزلات البرد تجنبا للتعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي أو النزلات الشعبية.