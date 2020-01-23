شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار بذور الشيا عند الإفراط فى تناولها عديدة ومنها عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الشيا من أفضل الأطعمة الصحية التى تحتوى على المواد المغذية مثل: أحماض أوميجا 3 الدهنية والكربوهيدرات والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم، لكن الإفراط فى تناول بذور الشيا يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار بذور الشيا عند الإفراط فى تناولها، وفقاً لما ذكره موقع "mishry".

وبذور الشيا تحتوى على مجموعة من الفوائد المذهلة مثل المساعدة في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتمنع مرض السكرى وأمراض القلب، وتساعدك على النوم بشكل أفضل، لذا يمكنك إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي اليومي، لكن بدون الإفراط فيها.



اضرار بذور الشيا

اضرار بذور الشيا

أضرار بذور الشيا عند الإفراط فى تناولها تشمل ما يلى:

تسبب عسر الهضم

بذور الشيا مملوءة بالألياف الغذائية، لذا فإن تناول كميات كبيرة منها سيؤدي إلى ارتفاع نسبة تناول الألياف، نظرًا لأن الألياف صعبة الهضم وقد تؤدي في النهاية إلى إبطاء الجهاز الهضمي، فإن تناول كميات أكبر من هذه الألياف الغذائية سيؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، وبالتالى لا تحقق فائدتها الأساسية الخاصة بإنقاص الوزن وهذا قد يسبب مزيد من الإمساك والإسهال.

تزيد من خطر الاختناق

نظرًا لاستهلاك بذور الشيا في حالتها الطبيعية الصلبة من المهم الإشارة إلى أنه يجب عليك أن تأكل حفنة واحدة فقط، لأنها قد تزيد من خطر الاختناق، ومع ذلك ، من أجل جعل بذور الشيا تنتقل بسهولة عبر الحلق، يمكن استهلاكها بشكل شائع إلى جانب سوائل أخرى مثل عصائر الفاكهة أو في الماء.

وتتمتع بذور شيا بخاصية تشكيل طبقة تشبه الهلام فوق سطحها نظرًا لكونها ناعمة وسهلة الاستهلاك.

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الحساسية

عديد من الأشخاص يعانون من حساسية بذور الشيا،على الرغم من أن هذه الحساسية ليست شائعة مثل تلك التي تحدث في حالة المكسرات والحليب، إلا أنه يجب أخذها في الاعتبار، لذا ننصحك باستشارة الطبيب قبل تضمين بذور الشيا في نظامك الغذائي.



اضرار بذور الشيا 1

يجب ألا تتناول بذور الشيا مع الأدوية الأخرى

المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا هو المسؤول عن إبطاء نظامنا الهضمي، مما يؤدي إلى خفض مقاومتنا للأنسولين ويخفض أيضًا مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي ، يُنصح بعدم تناول بذور الشيا عند إصابتك بمرض السكري، حيث إنه يمكن أن يخفض مستوى الجلوكوز في الدم إلى ما بعد النقطة الطبيعية.

تأثير سيولة الدم

بعض الفوائد المرتبطة باستهلاك بذور الشيا تنشأ بسبب وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية، لكن الاستهلاك الكثيف لهذا النوع من أوميجا 3 يمكن أن يكون له آثار في سيولة الدم ، وبالتالي تقليل معدل تجلط الدم.

على الرغم من أن الآثار الجانبية للاستهلاك الشديد لبذور الشيا قد تبدو شديدة، لكن تناولها باعتدال وعدم الإفراط فى تناولها لن يسبب أي من هذه الآثار الجانبية.