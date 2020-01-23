شكرا لقرائتكم خبر عن جربها .. النوم عاريا هيخسسك ويعزز ثقتك فى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت في يوم من الأيام أن تذهب إلي السرير للنوم دون ملابسك؟..إذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أهم وأبرز الفوائد الصحية للنوم عاريا، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

-النوم العاري يمكن أن يحسن نوعية نومك..

درجة حرارة الجسم الطبيعية تنخفض أثناء النوم، ومع انخفاض درجة حرارة الجسم تنخفض مستويات هرمون الكورتيزول وترتفع مستويات هرمون الميلاتونين، فعندما يكون الجو حارًا للغاية نشعر بالتوتر والقلق ولا يمكنك النوم، ونظرًا للنوم تحت أغطية ثقيلة يمكن أن يعطل التهدئة الطبيعية للجسم، وهذا يتسبب في التعرض للأرق، ولذا التدفئة الطبيعية تعد من الأمور الجيدة.

-النوم عاريا يعزز ثقتك بنفسك..

النوم عاريا يمكن أن يجعلك أكثر راحة مع نفسك وجسمك، فالنوم عاريا هو أحد الأسرار الـ 13 للنوم الأفضل الذي يريد الأطباء معرفته.

-النوم عاريا جيد لحياتك الجنسية..

التلامس من الجلد إلى الجلد يحرر الإندورفين مثل الأوكسيتوسين المعروف أيضًا باسم هرمون العناق، مما يحسن مزاجك للقيام بعلاقة جنسية.

Advertisements

-النوم عاريا مفيد للمهبل..

يمكن للنوم بالملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية أن يخلق أرضًا خصبة للفطريات والعدوى، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض النساء والولادة وبيولوجيا التكاثر، فالنوم عاريا يساعد المهبل على "بث الهواء" كما كان ويقلل أيضًا من فرص البكتيريا السيئة في التخلص من نظامها البيئي الحساس.

-النوم عاريا مفيد للرجل..

يشير اختصاصي أمراض المسالك البولية براين ستيكسنر ، MD ، مع مجموعة المسالك البولية في جيرسي في نيوجيرسي ، إلى أن النوم بالملابس الداخلية يزيد من احتمالية حدوث الغضب أو التهيج أو الالتهابات البكتيرية، ولذا النوم عاريا يقلل هذا الأمر.

-النوم عاريا يساعدك على فقدان الوزن..

جسمك لديه نوعان من الدهون الأبيض والبني، فالدهون البيضاء لا تفعل الكثير، لكن الدهون البنية تولد الحرارة وقد تساعدك على حرق السعرات الحرارية أثناء النوم، فكشفت دراسة أجريت عام 2014 عن مرض السكر خمسة رجال نائمون في غرفة يمكن التحكم فيها بالمناخ ، بدرجات متفاوتة من درجات الحرارة على مدى أربعة أشهر. بحلول نهاية الشهر ، وجد الباحثون أنه مع انخفاض الحرارة إلى 66 درجة (من 74) ، ضاعف الرجال تقريبًا حجم الدهون البني لديهم، وذلك بفضل هذا التأثير فقد تؤدي درجات الحرارة الأكثر برودة إلى زيادة حرق السعرات الحرارية بنسبة 30 % فالنوم عاريًا في غرفة باردة لا يشبه تمرينًا شاقًا فعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فكل شيء يساعد قليلاً فالنوم العاري هو أحد الطرق التسع لفقدان الوزن أثناء النوم.

-النوم عاريا سيجعل بشرتك أكثر نضارة..

فالنوم عاريا من الأمور التي تساهم بشكل كبير في مساعده بشرتك على تجديد نفسها نتيجة لزيادة إفراز الكولاجين أثناء الليل، فكشفت الأبحاث أن النوم عاريًا يساعدك فعلًا على الحصول علي بشرة أكثر نضارة.