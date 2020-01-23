شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس الصين الغامض.. كورونا أخطر من سارس وأصاب 440 وقتل 9 أشخاص (فيديوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب السلطات الصحية بعدد من دول العالم عن كثب تفشى مرض الجهاز التنفسى الناجم عن فيروس جديد نشأ فى الصين، بعد تفشى المرض وإصابة 440 مريضا ووفاة 9 أشخاص، وسط مخاوف من أن يكون مرض كورونا الجديد أسوأ من فيروس سارس القاتل الذى ظهر فى السنوات السابقة أيضا بالصين، وحصد أرواح المئات من المصابين به، وتكثف الحكومات مراقبة المسافرين على خطوط الطيران من وسط الصين وتتخذ خطوات أخرى لمحاولة السيطرة على الفاشية، وفقا لما أكدته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

يقدم الفيديو جراف التالى أهم المعلومات عن مرض الصين الغامض، والذى بدأ فى التفشى والظهر بعدد كبير من دول العالم وهى:

1- بداية ظهور فيروس كورونا كان مع أول يوم فى 2020

2- حصد أرواح 9 أشخاص وأصاب 440

3- مخاوف من أن يكون ظهور جديد لفيروس السارس القاتل

4- ظهرت حالات إصابة بتايلاند وكوريا الجنوبية وأمريكا وتأهب بماليزيا

5- الكشف على المسافرين القادمين من الصين بمطارات العالم

6- العدوى تنتشر بالاختلاط مع المصابين نتيجة العطس والسعال

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7- أعراضه: سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى

8- طوارئ بالصحة العالمية لتحديد إجراءات مواجهة المرض

9- سبب انتقاله سوق مأكولات بحرية بمدينة ووهان الصينية

10- لا يوجد لقاح لمنع العدوى بفيروس كورونا

11- التعامل مع الأعراض بالأدوية وعلاج الحمى

12- ينصح بشرب الكثير من السوائل والراحة لشفاء المرضى