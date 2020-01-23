كيف يؤثر مرض الانسداد الرئوى المزمن على صحة المرأة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الانسداد الرئوي المزمن هو نوع من أمراض الرئة المزمنة التي تسبب انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن ويسبب صعوبة التنفس، وقد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن من التدخين أو من التعرض للتلوث أو المواد الكيميائية، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الانسداد الرئوى المزمن على صحتك ، وفقاً لموقع " womenshealth".



الانسداد الرئوى المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو اسم لمجموعة من الأمراض التي تشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ويحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة في نفس الوقت في نفس الشخص.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض مزمن تدريجي يجعل من الصعب التنفس المزمن يعني أن المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن سيحصلون على مرض الانسداد الرئوي المزمن لبقية حياتهم، أما الانسداد الرئوى التدريجي يعني أن الأعراض سوف تستمر في التدهور.

الشخص المصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن لديه ممرات هوائية لا تسمح بدخول أكبر قدر من الهواء إلى الرئتين مثل الشعب الهوائية والرئتين الصحية، قد تكون الشعب الهوائية ملتهبة أيضاً، مما يؤدي إلى نمو الخلايا التي تصنع المخاط أكثر من المعتاد، هذا يمكن أن يؤدي إلى السعال المزمن للتخلص من المخاط الإضافي.



الانسداد الرئوى المزمن

كيف يؤثر مرض الانسداد الرئوي المزمن على صحة المرأة؟

تواجه النساء المصابات بمرض الانسداد الرئوي المزمن في كثير من الأحيان مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك:

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-الربو، تعاني العديد من النساء المصابات بمرض الانسداد الرئوي المزمن من الربو ، وهو نوع آخر من أمراض الرئة.

-هشاشة العظام، هذه الحالة أكثر شيوعًا عند النساء، لكن أكثر من نصف المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن مصابون بهشاشة العظام، الخبراء ليسوا متأكدين لماذا هذا، قد يكون مرتبطًا بالأدوية الستيرويدية التي تُستخدم أحيانًا لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، لكن بعض الدراسات تظهر أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو عامل خطر لمرض هشاشة العظام حتى بدون دواء.

-القلق والاكتئاب يؤثر أيضا على العديد من النساء مع مرض الانسداد الرئوي المزمن، في إحدى الدراسات، كان لدى النساء المصابات بمرض الانسداد الرئوي المزمن مستويات أعلى من القلق والاكتئاب مقارنة بكل من الرجال المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن والنساء الذين لم يكن لديهم الانسداد الرئوى المزمن.

-مرض القلب، يعتقد الباحثون أن مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية، هذا الالتهاب يمكن أن يجعل الأوعية الدموية صلبة ويزيد من خطر تراكم البلاك، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض القلب.

قد تعاني النساء المصابات بمرض الانسداد الرئوي المزمن من مشاكل صحية أخرى بسبب التدخين أو التدخين السلبي. وتشمل هذه سرطان الرئة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.