مصادرة 9 أطنان لحوم "مخلوطة بخضراوات" بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، مصادرة 9.4 طن من لحوم الخنازير المستوردة بصورة غير قانونية من الصين، والمحتمل أنها مصابة بفيروس حيواني.



وكانت إيطاليا فرضت حظراً على استيراد لحوم الخنازير الصينية لمنع تفشي إنفلونزا الخنازير الأفريقية، الذي يصيب الحيوانات ولكن لا يمثل خطورة على صحة البشر.

وقالت شرطة الجمارك في بيان إنه جرى مصادرة اللحوم في مدينة بادوا بشمال إيطاليا قبل نقلها إلى مطاعم صينية محلية.



وأضافت أنَّ اللحوم كانت مخلوطة بخضروات، ولم تكن مجمدة بصورة ملائمة، فيما يعد انتهاكاً لمتطلبات الصحة والسلامة لنقل المواد الغذائية.