"أدنوك".. العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الثانية على التوالي.
وبلغت قيمة علامة أدنوك التجارية لعام 2020 نحو 11.39 مليار دولار (41.83 مليار درهم) بزيادة 28.6% مقارنة بالعام السابق، وزيادة 145% منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة في عام 2017؛ ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموا في الشرق الأوسط لعام 2020 وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
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