شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على أول علاج لمرض العين الدرقية المنتفخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاج يحتوى على المادة الفعالة (teprotumumab-trbw) لعلاج البالغين المصابين بمرض العين الدرقية المنتفخة، وهي حالة نادرة حيث تصبح العضلات والأنسجة الدهنية خلف العين ملتهبة، مما يتسبب في دفع العينين إلى الأمام وانتفاخ الخارج (proptosis)، وتمثل موافقة اليوم أول دواء معتمد لعلاج المرض.

وقال "وايلي تشامبرز"، نائب مدير قسم جراحة العيون في وايل تشامبرز "تمثل موافقة اليوم علامة فارقة مهمة لعلاج مرض العين الدرقية المنتفخة، وحاليا ، هناك خيارات علاجية محدودة للغاية لهذا المرض الموهن المحتمل".

وتابع "تشامبرز": "إن هذا العلاج له القدرة على تغيير مسار المرض، مما يحرم المرضى من الحاجة إلى جراحات متعددة عن طريق توفير خيار بديل غير جراحي للعلاج، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن مرض الغدة الدرقية للعين هو مرض نادر يصيب نسبة مئوية صغيرة من السكان، ولأسباب متنوعة ، غالبًا ما تكون علاجات الأمراض النادرة غير متوفرة".

وتمثل هذه الموافقة تقدمًا مهمًا في الموافقة على علاجات فعالة للأمراض النادرة ، مثل مرض العين الدرقية المنتفخة.

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يرتبط مرض العين الدرقية بالانتفاخ الخارجي للعين والذي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض مثل ألم العين أو الرؤية المزدوجة أو حساسية الضوء أو صعوبة إغلاق العين.

ويصيب هذا المرض عددًا صغيرًا نسبيًا من الأميركيين ، حيث يزيد عدد النساء عن عدد الرجال المصابين، وعلى الرغم من أن هذه الحالة تؤثر على عدد قليل نسبيًا من الأفراد ، إلا أن مرض الغدة الدرقية يمكن أن يكون عاجزًا.

وعلى سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي أعراض العين المقلقة إلى عدم القدرة التدريجي للأشخاص الذين يعانون من المرض على أداء أنشطة يومية مهمة ، مثل القيادة أو العمل.

ومن أهم الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي لوحظت في المرضى الذين عولجوا ب Tepezza هي التشنج العضلي ، والغثيان ، والثعلبة (تساقط الشعر) ، والإسهال ، والتعب ، ارتفاع السكر في الدم ، وفقدان السمع ، والجلد الجاف ، وعسر الهضم (الشعور بالذوق المتغير) والصداع.