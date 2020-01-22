تمارين رياضية وخلطات طبيعية لحرق دهون البطن.. فيديو

يصعب التخلص من دهون البطن باتباع نظام صحي وتناول مشروبات حارقة للدهون فقط، إذ ينصح الخبراء بممارسة تمارين محددة من شأنها شدّ منطقة البطن وحرق دهونها، خاصة للسيدات اللواتي عانين من ترهل هذه المنطقة بعد الولادة. سنخصص هذا المقال كي نساعدك على حرق دهون البطن وشدّها باتباع نظام متكامل يبدأ بالتمارين الرياضية الفعالة وينتهي بتحضير مشروبات صحية تساعد على حرق الدهون بالفيديو.

تمارين حرق دهون البطن مع رولا

تقدم لك رولا في هذا الفيديو 4 تمارين سريعة تساعد على حرق دهون البطن وشد المنطقة. تابعي التفاصيل وتقيدي بالتعليمات لتنعمي بجسم رشيق.

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التمرين الأول: تمرين الدراجة الهوائية

ترفع الساقين على أن يتوازى الجزء السفلي من الجسم مع جزئه العلوي المتمثل بالكتفين، الصدر والذراعين، توضع الذارعان فوق بعضهما البعض على مستوى الكتفين.

تحرك الساقان بنفس تقنية تحريك الدراجة الهوائية، مع ثني الجزء العلوي من الجسم على الجانبين بنفس التوقيت.

التمرين الثاني: Donkey Kicks

هنالك عدة طرق لتنفيذ تمرين Donkey Kicks، وقد اختارت رولا في هذا الفيديو أن تتخذ وضعية تمرين الضغط المعتادة push up، من ثم تقفز بكلا الساقين باتجاه اليدين تارة، وتقفز للخلف إلى الوضعية السابقة تارة اخرى ولمدة 30 ثانية.

التمرين الثالث: plank

في هذا التمرين ترفع رولا جسمها باستقامة، بالتمركز على الذراعين مع وضع الكوعين على الأرض بشكل مستقيم أمام الصدر، مع تثبيت أطراف القدمين على الأرض، يكون التمرين بشدّالركبة والساقين لمدة 30 ثانية، مع الحرص على شدّ عضلات المعدة والظهر وأخذ شهيق وزفير.

التمرين الرابع: super man

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تستلقي رولا في هذا التمرين على الأرض، الذراعان ممتدان للأمام، والساقان مفرودتان في الخلف، يجب أن يكون الكفين على الأرض. ترفع الساقين والذراعين بنفس الوقت باتجاه الأعلى لمدة ثانيتين، وتكرر هذه الخطوة عدة مرات قدر المستطاع.

شاهدي الفيديو كي تمكني من تنفيذ هذه التمارين بنجاح:

مشروب تخسيس أخضر يسرع عملية حرق دهون البطن

تقدم لك رولا في هذا الفيديو خلطة المشروب الأخضر الذي يمنحك الاحساس بالشبع ويسرّع عملية التخلص من السموم بالجسم وحرق الدهون العنيدة خصوصا في منطقة البطن. يتكون المشروب من:

أوراق السبانخ:منخفض السعرات الحرارية وغني بمضادات الأكسدة

النعناع: يحفز أنزيمات الهضم ويحرك مخزون الدهون بدلاً من تخزينه

الليمون: يزيد من حركة الأيض

الخيار: غني بالفيتامينات والمعادن

الكرافس: غني بالألياف الغذائية التي تعطي إحساس بالشبع

الزنجبيل: يساعد في حرق الدهون ويزيل النفخة

والثلج.

شاهدي الفيديو: