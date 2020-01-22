تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز القرع

القاهرة - لايف ستايل المقادير 250 x جرام قرع عسلي (مسلوق ومهروس)

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x رشة ملح

1 x رشة قرفة

½ x كوب دقيق

½ x كوب كاكاو (خام)

½ x كوب عسل نحل

½ x كوب زبدة

¼ x كوب شوفان الطريقة: فى وعاء عميق نضع الزبد والعسل ونخلط جيدا.

ثم نضيف البيض والفانيليا ونخلط حتى يختلطوا.

ثم نضيف القرع ونخلط.

فى وعاء اخر نخلط الدقيق والكاكاو والباكينج بودر ورشة الملح والقرفة والشوفان ونخلط جيدا.

ثم بالتدريج نضيف خليط الدقيق ولخليط الزبد والعسل ونقلب حتى تتجانس.

ثم فى صينية بها ورق زبد مدهون بالزيت نصب خليط البراونيز ونضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30دقيقة أو لحين أن تنضج.

تقدم دافئة مع أيس كريم فانيليا وصوص شيكولاتة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

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