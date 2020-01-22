تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماربل آيس كريم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

4 x علبة زبادي

2 x عدد تفاحة (أحمر)

1 x كيس كريم شانتى

1 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (لون أحمر)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب ماء (مثلج) الطريقة: هنخفق الكريمة مع الكريم شانتية والسكر لما قوامهم يبقى كريمى ونضيف الزبادى ونخفق تانى كويس قوى.

لما يمتزجوا خالص هنقسم الخليط نصفين نصف نضع علية صوص الفراولة ونصف نضع علية الفانيليا.

هنجيب القالب الى هنجمده فية ونصب الاثنين فى نفس الوقت وبعود اكل نضيف هنقلبهم تقليبة بسيطة قوى او ممكن نعملهم طبقات كل ما طبقة تتجمد شوية نحط الطبقة الى بعدها.

هنطلعة ونقلبة فى طبق السرفيس ونرش علية صوص التفاح وقطع التفاح وبالهنا والشفا.

طريقة صوص الفراولة هنغلى نصف كوب مياه مع 2 كوب فراولة وثلاث اربع كوب سكر ونسيبهم يغلوا ويقصروا قوى نضربهم فى الخلاط كويس ونصفيهم ونستعملة فى اضافة نكهة وللون لاى حلو او كصوص لوحدة.

طريقة عمل صوص التفاح الاحمر هنغلى قطع التفاح فى مياة لما تقسر خالص والتفاح ينزل السكر بتاعة ويكرمل منغير ما نقلب ابدا علشان المياه تتشيع من نكهة التفاح من غير ما يكون فيها فتافيت تفاح وتكون صافية لما يقصر خالص هنرفعة من النار لما يهدا خالص نصفية ونضيف علية سنة لون احمر وسنة فانيليا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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