تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البسكويت بالشيكولاتة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة كاكاو
4 x معلقة كبيرة دقيق
4 x معلقة كبيرة سكر
3 x كوب حليب كامل الدسم
3 x معلقة كبيرة زبدة
1 x باكو بسكوت (سادة)
1 x علبة قشطة
الطريقة:
نحضر المزيج الساخن على النار وذلك بوضع الزبده على النار حتى تذوب.
ثم نضيف فوقها علبة القشطة مع التحريك المستمر.
ثم نضيف الحليب السائل والسكر وفوقه الكاكاو ثم الطحين ونستمر في التحريك ويفضل ان يكون في هذه المرحلة بواسطة مضرب السلك ونستمر في التحريك حتى يصبح لدينا مزيجا كثيفا متجانسا متماسكا.
نرص طبقة بسكويت في جاط التقديم (البايركس او المخصص للحلويات).
نسكب فوقه طبقة من المزيج.
نضع فوقه طبقة أخرى من البسكويت ثم فوقها طبقة أخرى من المزيج وهكذا.
يتم طحن بعض البسكويت وتكسيره بواسطة اليد ويرش على الوجه للزينة.
تترك حتى تبرد ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا.
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