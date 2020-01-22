تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيك الإسفنجي بحشو الفراولة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
650 x جرام فراولة (مقطعة الي شرائح للحشو)
15 x عدد بيضة
2 ½ x كوب ماء (مغلي)
2 x معلقة كبيرة سكر
1 ½ x كوب كريمة مخفوقة
1 ½ x كوب سكر
1 x كوب دقيق
1 x عدد بسكوت
1 x كيس جيلاتين (فراولة (جيلي) للحشو)
1 x معلقة صغيرة فانيليا
¼ x معلقة صغيرة ملح
الطريقة:
هنسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.
و بعدين هنفصل بياض البيض عن الصفار .
بعد كده هننخل الدقيق مع الملح ثم يوضع جانباً و ننخل أيضا السكر ونضعه جانباً .
في وعاء الخفق الكهربائى علي سرعة متوسطة هنضع بياض البيض ونخفقه حتى يتكون لدينا رغوة كثيفة .
و بعدين هنرش السكر بالتدريج و نتابع الخفق .
و بعدين نضيف الفانيليا و الدقيق و نتابع الخفق.
هنرش صينية الخبز بأي مادة دهنية مع رشة من الدقيق , ثم نضع الخليط ونوزعه جيدا .
هنخبزها لمدة 35 الي 45 دقيقة مع مراعاة عدم فتح الفرن أبدا أثناء الخبز , ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد تماما .
بعد أن تبرد الكعكة تماما نقلبها ونخرجها من الصينية ثم نتركها جانبا .
في طبق متوسط الحجم هنذوب الجيلي في 2 كوب ونصف من الماء المغلي .
و بعدين نضيف شرائح الفراولة ونقلب جيدا ثم نتركها جانبا لتبرد .
و دلوقتي هنقطع بعناية شريحة من الكعكة سمك 1 بوصة من أعلي .
بواسطة سكين هنفرغ بعض الحشو في الجزء الكبير من الكيك لنجعلها مجوفة قليلا
و بعدين هنحشي الجزء الفارغ من الكعكة بالفراولة مع الجيلي ويجب أن يكون بارد تماماً ان لم يكن كذلك اتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة .
هنساوي سطح الفراولة ثم نضع الكعكة المنفصلة التي قطعناها كغطاء عليها .
هنسيبها في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل والأفضل لعدة ساعات حتى تتماسك جيدا .
و في وعاء الخفق الكهربائي هنضع الكريمة مع السكر ونخفقهم حتى يندمجوا تماما .
و بعد كده هنغطي الكيك بتاعنا بالكريمة ونوزعها جيدا من جميع النواحي و بعدين نقطعها مثلثات ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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