تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الفراولة مع التوت

المقادير 1 x معلقة صغيرة عسل نحل

½ x كوب توت

½ x كوب فراولة

½ x كوب ماء

¼ x كوب زبادي (خالي الدسم) الطريقة: تخلط جميع المكونات معَا داخل الخلاط، وتهرس جيدًا حتى نحصل على سموثي ذو قوام مثالي .

بعدين يضاف السموثي لكؤوس التقديم ويزين بقطع من الفواكه . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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