تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قرنبيط محمر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x عدد بيضة
2 x كوب ماء (او اكثر حسب الحاجة للسلق)
1 x معلقة صغيرة كمون
1 x عدد قرنبيط (مقطعة قطع)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة ملح
½ x كوب دقيق
½ x معلقة صغيرة باكينج بودر
½ x كوب كزبرة جافة مطحونة
½ x كوب شبت (مقطع)
½ x كوب بقدونس طازج (مقطع)
0.33 x كوب حليب كامل الدسم
الطريقة:
علشان نسلق القرنبيط هنغلي قدر نصفه مملوء بالماء مع الملح والكمون.
و بعدين هنضع قطع القرنبيط عندما يغلي الماء وتُترك لمدة 3 دقائق، قبل وضعها في مصفاة.
يُخفق البيض والدقيق والحليب معًا، ثم يضاف الملح والفلفل والكمون.
بعدين نغمس قطع القرنبيط في العجين بينما يسخن الزيت بشدة وتُحمر على الفور.
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