تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قرنبيط محمر

المقادير

3 x عدد بيضة

2 x كوب ماء (او اكثر حسب الحاجة للسلق)

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x عدد قرنبيط (مقطعة قطع)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب دقيق

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x كوب كزبرة جافة مطحونة

½ x كوب شبت (مقطع)

½ x كوب بقدونس طازج (مقطع)

0.33 x كوب حليب كامل الدسم

الطريقة:

علشان نسلق القرنبيط هنغلي قدر نصفه مملوء بالماء مع الملح والكمون.

و بعدين هنضع قطع القرنبيط عندما يغلي الماء وتُترك لمدة 3 دقائق، قبل وضعها في مصفاة.

يُخفق البيض والدقيق والحليب معًا، ثم يضاف الملح والفلفل والكمون.

بعدين نغمس قطع القرنبيط في العجين بينما يسخن الزيت بشدة وتُحمر على الفور.

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