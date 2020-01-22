تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبد ضانى محمر

المقادير

3 x عدد طماطم (شرائح)

2 x عدد بصلة (شرائح)

2 x معلقة صغيرة صلصة طماطم

2 x عدد جزر (مقطع شرائح رفيعة)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x علبة مشروم (شرائح)

1 x كيلو كبدة (ضانى مقطعة شرائح)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة بهارات لحمة

½ x معلقة صغيرة قرفة

½ x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

نضع طاسة على النار ونضيف الزيت والبصل ونقلبه جيدا حتى يذبل.

نضيف شرائح الكبد وتقلب حتى يتغير لونها.

نضيف المشروم والجزر والفلفل الاخضر ونقلب جيدا.

يتبل الخليط بالفلفل الأسود والبهارات وجوز الطيب والقرفة و يترك على النار مدة خمس دقائق.

ثم نضيف الطماطم ونقلب ثم نذوب صلصة الطماطم فى كوب ماء ويضاف للكبدة.

يترك الخليط على نار هادئة لحين النضج.ثم يتبل بالملح..يقدم مع أرز أبيض وسلطة..بالهنا والشفا

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