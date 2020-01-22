تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة قشطة

3 x كوب لبن كامل الدسم

3 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x كوب ماء

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x كيلو لحمة (مقطعة مكعبات)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: هنشوح اللحمة مع البصل فى الزيت والسمن على النار.

هنضيف الملح والفلفل الأسود و نضع الأرز فى الطاجن ونضيف له اللبن والماء والقشطة .

و بعدين هنضيف اللحمة المشوحة و ندخل الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز ويقدم بألف هنا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز ريزو (أرز كنتاكي المبهر)

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