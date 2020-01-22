تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز ريزو (أرز كنتاكي المبهر)

المقادير

500 x جرام أرز عادى

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x كوب ماء (مغلي)

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة كبيرة مستردة

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

¼ x معلقة صغيرة كارى أصفر

¼ x معلقة كبيرة بهارات دجاج

الطريقة:

يُغسل الأرز جيداً، ويُصفى من الماء.

يُسخن قدر عميق على النار، وتُضاف ملعقتين الزبدة والبصل المفروم مع التقليب لمدة دقيقة على نار متوسطة ثم يضاف الثوم المفروم مع استمرار التقليب لمدة دقيقة أخرى.

يضاف الأرز للبصل والثوم مع التقليب لمدة دقيقتين، ثم يضاف الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، الملح، الكاري، بهارات الدجاج، الصلصة، والمستردة.

يضاف الماء المغلي للأرز حتى يغطيه تماماً، ويُترك على نار عالية لمدة دقيقتين ثم تهدأ النار حتى ينضج الأرز تماماً.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة والمشروم