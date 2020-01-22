تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المعكرونة بالتونة

المقادير 2 x عدد خيار (مخلل)

1 x علبة حبات ذرة (حلوة)

1 x علبة تونة (مصفاة)

1 x كوب زبادي

1 x كوب مايونيز

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب زيتون اسود (شرائح)

½ x كيس مكرونة الطريقة: تسلق المعكرونة بالطريقة التقليدية وتترك حتى تبرد.

يقطع المخلل إلى مكعبات ويوضع فوق المعكرونة مع باقي المواد ويخلط جيدا فتكون السلطة جاهزة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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