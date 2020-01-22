تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة روسية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد بطاطس (حجم وسط)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x كوب بسلة (مسلوقة)

1 x كوب مايونيز

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل أبيض

¼ x معلقة صغيرة ملح ليمون الطريقة: نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات ثم نغسلها ونشطفها بالماء البارد.

نغلي بالقدر كمية مناسبة من الماء ونضيف إليها البطاطس مع ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون أو عصير الليمون وذلك للمحافظة على لون البطاطا ثم نضيف رشة ملح وملعقتين من الزيت.

تترك حتى تنضج حوالي 15 دقيقة ويفضل أن تكون بها قشرة خفيفة حتى تحتفظ بشكلها

نصفي البطاطا ونشطفها بالماء البارد ونتركها قليلا حتى تبرد.

نضعها في وعاء ونضيف إليها باقي المواد ونخلطها معا وتسكب في جاط التقديم.

يمكن تزيينها بشرائح البيض المسلوق والنعنع أو نضع تحتها ورق الخس الكامل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كشرى بطاطس

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