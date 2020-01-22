تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص البيستو بالفول السوداني والجبنة الرومي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام ريحان (فريش)

4 x معلقة كبيرة فول سودانى (غير مملح)

4 x معلقة كبيرة جبنة رومي

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب زيت زيتون الطريقة: في مقلاة ساخنة على نار متوسطة نحمص الفول جيدا حتى يأخذ لون ذهبي مائل للبني قليلا.

نترك الفول السوداني خمس دقائق حتى يبرد قليلا.

في الخلاط نضع الفول السوداني والجبنة الرومي والتوم والريحان والملح ونقوم بفرم الخليط جيدا.

نرفع الكوب الذي يتوسط غطا الخلاط اثناء الفرم ونقوم بإضافة زيت الزيتون بالتدريج حتى يمتزج الخليط جيدا.

يستخدم الصوص في البيتزا أو المكرونة لإعطاء نكهة مميزة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى

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