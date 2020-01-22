تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شرائح بتلو بالصوص والماشروم

المقادير

2 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

2 x عدد بصلة (كبيرة مقطعة جوليان)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x كيلو لحمة بتلو (ناعمة لسرعة الطهى ومقطعة شرائح طويلة ورفيعة)

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة (أو حسب الرغبة)

½ x لتر كريمة لبّاني

½ x كيلو مشروم (مقطع شرائح)

الطريقة:

يشوح اللحم على مراحل في طاسه ساخنه بها زيت (يجب ان تلمس جميع قطع اللحم الطاسه حتى تشوح جيدا، ثم ارفعي اللحم من على النار و ضعي كميه اللحم المتبقيه).

في نفس الطاسه، اضيفي القليل من الزيت و شوحي البصل حتى يصبح لونه أصفر/ذهبي و ارفعيه من على النار.

ثم قومي بتشويح المشروم في نفس الطاسه أيضاً، حتي يتشرب من طعم اللحم و البصل.

بعد تشويح المشروم ترفعيه من على النار، و اعيدي وضع اللحم في الطاسه و أضيفي الكريمة و الصلصة و المسطرده و البهارات و الملح و الفلفل.

عند التأكد من تمام نضج اللحم بالدرجة المفضلة لديكم، أضيفوا البصل و المشروم السابق تشويحهم.

تترك تغلى على نار هادئة لمده خمسة دقائق فقط، ثم تقدم مع أرز أبيض أو باستا. بالهنا والشفا

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