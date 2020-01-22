القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
2 x عدد بصلة (كبيرة مقطعة جوليان)
1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم
1 x كيلو لحمة بتلو (ناعمة لسرعة الطهى ومقطعة شرائح طويلة ورفيعة)
1 x معلقة كبيرة مستردة
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة (أو حسب الرغبة)
½ x لتر كريمة لبّاني
½ x كيلو مشروم (مقطع شرائح)
الطريقة:
يشوح اللحم على مراحل في طاسه ساخنه بها زيت (يجب ان تلمس جميع قطع اللحم الطاسه حتى تشوح جيدا، ثم ارفعي اللحم من على النار و ضعي كميه اللحم المتبقيه).
في نفس الطاسه، اضيفي القليل من الزيت و شوحي البصل حتى يصبح لونه أصفر/ذهبي و ارفعيه من على النار.
ثم قومي بتشويح المشروم في نفس الطاسه أيضاً، حتي يتشرب من طعم اللحم و البصل.
بعد تشويح المشروم ترفعيه من على النار، و اعيدي وضع اللحم في الطاسه و أضيفي الكريمة و الصلصة و المسطرده و البهارات و الملح و الفلفل.
عند التأكد من تمام نضج اللحم بالدرجة المفضلة لديكم، أضيفوا البصل و المشروم السابق تشويحهم.
تترك تغلى على نار هادئة لمده خمسة دقائق فقط، ثم تقدم مع أرز أبيض أو باستا. بالهنا والشفا
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرقوق باللحمة والخضار
طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شرائح بتلو بالصوص والماشروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.