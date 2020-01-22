تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساتيه اللحم بالصويا صوص

المقادير

250 x جرام فول سودانى (محمص غير مملح)

2 x كوب حليب جوز الهند

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة عسل نحل (أو عسل أسود)

1 x معلقة كبيرة زيت سمسم

1 x معلقة صغيرة جنزبيل (مهروس ناعم)

1 x كيلو لحمة (مقطعة شرائح طولية)

1 x معلقة صغيرة شطة (بودرة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة كارى أصفر

½ x معلقة صغيرة كمون

¼ x كوب صويا صوص

الطريقة:

في وعاء نضع زيت السمسم والصويا صوص والزنجبيل والتوم المهروس والفلفل الأسود ونقلب جيدا ثم نضع التتبيلة على اللحم ونضعها في الثلاجة ليلة كاملة.

نقوم بفرم الفول السوداني جيدا ونضيف إليه الكاري والشطة والكمون.

في مقلاة واسعة على النار نضع الزيت ونقلب البصل دقيقتين حتى يذبل.

نقوم بإضافة الزنجبيل والتوم المفروم حتى تخرج رائحة الثوم ولا نتركه حتى لا يتغير لونه.

نضيف خليط الفول السوداني المفروم ناعم ونقلب دقيقتين.

نضيف حليب جوز الهند والسكر البني أو العسل الأبيض والملح ونترك الصوص على نار هادئة حتى يثخن قوام الصوص.

نضع قطع اللحم في أسياخ خشبية ونشوي اللحم على الجريل حتى ينضج.

في طبق نضع اللحم ونضيف عليه الصوص او يقدم اللحم بجانب الصوص.

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