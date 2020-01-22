خطأ ملكي يعلن طلاق الأمير هاري وميغان ماركل

ارتكب قصر باكينغهام الملكي خطأ أحدث بلبلة في أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية. وحدث هذا على خلفية إصداره بياناً أشار فيه إلى تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبيهما.

واللافت فيه أنه تم وضع فاصلة بين اسم كل منهما وبين لقب الدوق والدوقة. وهو ما يعني بحسب المتعارف عليه في البروتوكول الملكي أنهما مطلقان.

ولهذا كانت تتم كتابة اسم الأميرة الراحلة ديانا بعد طلاقها على هذا النحو "ديانا، أميرة بلاد الغال" كما تسمى الأميرة سارة فيرغسون ، طليقة الأمير أندرو، "سارة، دوقة يورك".

ويشار إلى أن الشقيق الأصغر للأمير وليام انتقل حالياً للإقامة في كندا مع زوجته وابنه أرتشي. وأشار تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة Gala إلى أنه التحق بأسرته كمسافر عادي.

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وهذا ما أكده تقرير آخر لموقع Telegraph حيث ذكر أن طائرته تأخرت لمدة 20 دقيقة وأنه انتظر وصولها مثل سائر المسافرين، وكان عليه بعد ذلك أن يستقل سيارة تقله إلى منزله الكائن على بعد 20 دقيقة من مطار فانكوفر.

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