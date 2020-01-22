شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع من الخلايا يقتل جميع أنواع السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد، عن نوع جديد من الخلايا التائية القاتلة التي تشكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، أن يقتل خلايا السرطان الموجودة في الرئة والجلد والدم والقولون والثدي والعظام والبروستاتا والمبيض وخلايا سرطان الكلى وعنق الرحم، مع تجاهل مهاجمة الخلايا السليمة بالجسم.

واكتشف الباحثون في جامعة كارديف البريطانية، نوعًا جديدًا من الخلايا التائية القاتلة التي توفر الأمل في علاج السرطان، وقد أظهرت هذه الخلايا التائية في المختبر أنها تقتل الرئة والجلد والدم والقولون والثدي والعظام والبروستاتا وخلايا سرطان المبيض والكلى وعنق الرحم، مع تجاهل الخلايا السليمة.

اكتشف باحثو جامعة كارديف الآن الخلايا التائية المجهزة التي تتعرف على معظم أنواع السرطان البشرية وتقتلها، بينما تتجاهل الخلايا السليمة، على عكس السابق في عدم العثور على هذا النوع من الخلايا التائية للتأثير فقط على الخلايا المصابة.

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تتعرف الخلايا التائية القاتلة على جزيء موجود على سطح مجموعة واسعة من الخلايا السرطانية، وكذلك في العديد من الخلايا الطبيعية في الجسم، ولكن، بشكل ملحوظ، تكون قادرة على التمييز بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية فقط.

وتصف الدراسة، التي نشرت في مجلة "Nature Immunology " الخلايا التائية الفريدة التى يمكنها التعرف على أنواع كثيرة من السرطان عبر جزيء واحد، سيكون هدف جديد للغاية للعلاجات المناعية.

وقال الباحثون: "يعد استهداف السرطان من خلال الخلايا التائية المقيدة بمثابة حدود جديدة ومثيرة، فهي تثير احتمال علاج السرطان بمقاس واحد يناسب الجميع، حيث سيكون هناك نوع واحد من الخلايا التائية يمكن أن يكون قادرا على تدمير العديد من أنواع مختلفة من السرطانات في جميع أنحاء العالم".