شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات تنذرك بأزمة قلبية.. اعرفها واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالأزمة القلبية من الأمور التي لها العديد من العلامات التي توضح حقيقة الإصابة، ويجب التعرف عليها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية أخرى، ويرجع السبب الأساسي إلى الإصابة بالأزمة القلبية لعدم قدرة القلب على ضخ الدم للجسم، ويكون نتيجة لانسداد شرايين القلب نتيجة لتراكم الدهون والكوليسترول داخل القلب والشرايين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic"، أن النوبة القلبية قد تعرض حياة الشخص المصاب بها للموت، نتيجة لعدم القدرة على ضخ القلب للدم، وأيضا تعرض عضلة القلب للخلل.

وهناك العديد من الأعراض التي تساعد في تشخيص وفي تعرف الشخص المصاب بالأزمة القلبية وضرورة انتقاله إلى المستشفى بشكل سريع لإنقاذ حياة الشخص، وتجنب التعرض لأي مضاعفات، ومنها:

-ارتفاع ضغط الدم .

-ضيق فى التنفس شديد.

-ألم شديد اتجاه القلب والصدر

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-ألم شديد في الذراعين وخاصة الذراع الأيسر، ويصل هذا الألم إلى الفك والظهر.

-التعرض للغثيان أو عسر هضم أو حرقة في المعدة.

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-زيادة فرص التعرق، ويكون هذا العرق بارد ويكون العرق شديد وكثير.

-شعور الشخص المصاب بالأزمة القلبية بالإرهاق الشديد.

-شعور الشخص بالدوار والدوخة مفاجئة، بدون مقدمات.