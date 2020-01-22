شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. قياس مستويات كيمياء الدم للمواليد الجدد من خلال الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث العلماء في جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية في نظام لقياس ومراقبة مستويات كيمياء الدم لدى الأطفال الخدج والمرضى من خلال بشرتهم ، والتي إذا نجحت ، يمكن أن تحل في النهاية محل الحاجة إلى اختبارات الدم التى تعتمد على السحب عينات الدم.



قياس كيمياء الدم من الجلد

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يولد الأطفال مبكراً أو يعانون من المرض، هناك حاجة طبية لتتبع مستويات الإلكتروليت مثل الجلوكوز واللاكتات والصوديوم والبوتاسيوم في أجسامهم ، حيث يمكن أن يكون مضطرباً.

ويتم قياس المستويات حاليًا عن طريق اختبارات الدم من الكعب أو الدم المأخوذ من الوريد ، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا وخطر لأنه يمكن أن يسبب استنزاف الدم في الوقت الذي يكون فيه الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ومعرضين بالفعل للخطر.

يبحث فريق الجامعة فيما إذا كان يمكن بدلاً من ذلك جمع مستويات الجلوكوز واللاكتات بدقة عبر الجلد، حيث تجري تجربة سريرية مع الفريق الطبي في وحدة الأطفال حديثي الولادة في المستشفى الملكي للأطفال في جلاسكو.

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وإذا تم العثور على هذه الطريقة في العمل ، سيتم نقلها إلى جهاز طبي في المستقبل في شكل جهاز استشعار لاسلكي يمكن استخدامه لأي طفل مريض.

وقالت البروفيسور "باتريشيا كونولي" من الهندسة الطبية الحيوية في جامعة ستراثكلايد: "في الوقت الحالي ، تقاس كيمياء الدم على الأطفال عن طريق أخذ عينة دم من خلال وخز الكعب أو عن طريق الوريد ، والتي تحتاج إلى إجراء بانتظام، وتهدف تقنيتنا إلى إزالة الحاجة إلى ذلك لأن العديد من هذه الجزيئات والأيونات ستأتي أيضًا عبر الجلد".

وأضافت "كونولى": "إذا تم تأكيد التجربة هذه، فسوف تفتح الطريق أمام الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة هؤلاء الأطفال من خلال الجلد ، دون أخذ أي دم أو استخدام إبرة".