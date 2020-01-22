شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيروس كورونا الجديد بنفس خطورة سارس؟ اعرف حقيقة المرض الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب السلطات الصحية بعدد من دول العالم عن كثب تفشي مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس جديد نشأ في الصين بعد تفشى المرض وإصابة 440 مريضا ووفاة 9 أشخاص، وسط مخاوف من أن يكون مرض كورونا الجديد أسوء من فيروس سارس القاتل الذى ظهر فى السنوات السابقة أيضا بالصين وحصد أرواح المئات من المصابين به، وتكثف الحكومات مراقبة المسافرين على خطوط الطيران من وسط الصين وتتخذ خطوات أخرى لمحاولة السيطرة على الفاشية، وفقا لما اكدته وكاله اسوشيتدبرس الأمريكية.

ووفقا لتقرير "اسوشيتدبرس" إليك ما يجب أن تعرفه عن المرض:

ما هو الفيروس الجديد؟

حدد العلماء أنه فيروس كورونا جديد، يأتي الاسم من الكلمة اللاتينية للتيجان أو الهالات ، والتي تشبه فيروسات التاج تحت المجهر، عائلة فيروس كورونا لديها العديد من الأنواع التي تؤثر على الانسان، يتسبب البعض في نزلات البرد بينما تطورت أنواع أخرى من الخفافيش والإبل والحيوانات الأخرى إلى أمراض أكثر حدة مثل السارس ، متلازمة التنفس الحاد الوخيم ، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التنفسية.

هل يمكن أن يكون سيئا مثل فيروس السارس؟

حتى الآن ، يبدو أن الفيروس أقل خطورة وعدوى من السارس ، الذي بدأ في الصين في 2002-2003 وقتل نحو 800 شخص، ومع ذلك ، يمكن أن تتحول الفيروسات إلى أشكال أكثر خطورة ومعدية ، ومن السابق لأوانه معرفة ما سيحدث مع هذا الشكل.

من أين أتى؟

ظهرت الحالات الأولى الشهر الماضي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، زار العديد من الأشخاص الأوائل المصابين أو عملوا في سوق "هونان " للمأكولات البحرية في ووهان ، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين لإجراء تحقيق، يقول مسؤولو الصحة الصينيون إنهم يعتقدون أن المرض ينتشر أولاً من الحيوانات إلى البشر، أما الآن أنه يمكن أن ينتشر بين البشر من شخص لأخر.

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ما مدى انتشار المرض ؟

حددت الصين 440 حالة وتسع وفيات ، معظم الأمراض وجميع الوفيات في مقاطعة هوبي، كما تم تأكيد حالات في تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وتايوان، يتزامن اندلاع المرض مع ازدحام موسم السفر في الصين حيث يزور الصينيون أسرهم أو يذهبون إلى الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ومن المتوقع أن تنشر حمى السفر المرض على نطاق أوسع.

ما هي الاعراض؟

وتشمل الأعراض الشائعة سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى، يرتبط ضيق التنفس والقشعريرة وآلام الجسم بأنواع أكثر خطورة من فيروس كورونا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC منها في الولايات المتحدة، في الحالات الخطيرة ، يمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي.

كيف يتم علاجه؟

هناك اختبار لتحديد الفيروس ، ولكن لا يوجد لقاح لمنع العدوى، تم عزل مرضى الفيروس في المستشفيات أو المنازل لمنع انتشاره، يتم التعامل مع الأعراض بالأدوية وعلاج الحمى ، وينصح الأشخاص المرضى بفيروس كورونا الجديد بشرب الكثير من السوائل والراحة أثناء شفائهم.

كيف ينتشر المرض؟

يمكن أن تنتشر العديد من الفيروسات التاجية من خلال السعال أو العطس ، أو عن طريق لمس شخص مصاب، يعتقد العلماء أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتشر من شخص لآخر على اتصال وثيق من خلال الجهاز التنفسي.