إنفوجراف.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ"كورونا" الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب فيروس كورونا الجديد دولا عدة خلال الأيام الماضية، مخلفا 9 وفيات و450 إصابة، وسط تأهب عالمي لمواجهة المرض المعدي الذي ينتشر من إنسان لآخر.

وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع الالتهاب الرئوي ونزلات البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، إذ ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها التي تسببت في متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي أودى بحياة 800 شخص عام 2002.

وتتراوح أعراض المرض بين الحمى والألم في الصدر والارتجاف وتسارع ضربات القلب وصعوبات في التنفس والالتهاب الرئوي والفشل الكلوي والصداع والتهاب الحلق والسعال وضيق في التنفس.



الإنفوجراف التالي يقدم أهم المعلومات عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وطرق العدوى..



