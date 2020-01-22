دراسة تؤكد أن جراحات السمنة تساعد في حل مشاكل الإنجاب

من المعروف إن السمنة تسبب تأخر الإنجاب سواء لدى المرأة أو الرجل على حد سواء، فهل تعتبر جراحات السمنة المختلفة عامل مساعل في حل مشاكل الإنجاب؟الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يجيب في التقرير التالي عن هذا التساؤل...

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن زيادة الوزن من الممكن ان تؤدي الي تأخر الانجاب سواء بالنسبة للمرأة او الرجل لذا عمليات السمنة بجميع انواعها تعالج تأخر الانجاب.

وأشار إلي أنه يجد في كل 100 حالة من مرضى السمنة من النساء 80 منهن مصابات بتكيسات المبيض، لافتاً إن انقاص الوزن يعالج تكيس المبيض واضطراب الهرمونات ويجعل المبيض يعمل بكفاءة اعلى ما بعد انقاص الوزن.

اما بالنسبة للرجال فأكد الدكتور كريم صبري إن جراحات السمنة ايضا تساعد على علاج الضعف الجنسي لان الدهون تحول هرمونات الذكورة الي هرمونات انوثة وبالتالي فإنقاص الوزن يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال.

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ونصح الدكتور كريم صبري بأنه من الافضل تأخير الانجاب بعد اجراء جراحات السمنة 6 اشهر، حتى تستطيع المرأة ان تستقبل جنينها وهي في اتم صحة وعافية وان الوجبة التي تتناولها تكفي لصحة الجنين.

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