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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى السودان اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في السودان، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات السوق الموازي غير الرسمي (السوداء)، ليصل إلى 100 جنيه، بحسب وسائل إعلام سودانية.
بينما سجل الدولار في المركزي السوداني 47.40 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته للدولار في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
ويتزامن الارتفاع المتتالي للدولار أمام الجنيه السوداني مع تحريك البنك المركزي لسعر العملة المحلية بعد فترة تثبيت طويلة.
كما تتماشى الزيادة المضطردة للدولار في الآونة الأخير مع توقعات المتعاملين بأن يقفز الدولار إلى حدود 120 جنيها في السوق السوداء خلال 2020.
وتضغط احتياجات السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار على اقتصاد البلاد وسعر عملتها المحلية.
وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
وبحسب البنك المركزي السوداني، ارتفع سعر اليورو إلى 52.54 جنيه للشراء مقابل 52.80 جنيه للبيع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 61.89 جنيه للشراء مقابل 62.20 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل اليورو 105.8 جنيه، والإسترليني 125.1 جنيه.
وسجل الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 12.63 جنيه للشراء مقابل 12.69 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.25 جنيه للشراء و156.03 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 26.40 جنيه والدرهم الإماراتي 27.12 جنيه والدينار الكويتي 238.7 جنيه.
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