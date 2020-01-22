موانئ دبي تقود آفاق التجارة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت "موانئ دبي العالمية" و"سويس تيرمينال هولدنج إيه جي" مشغلة محطات الحاويات الرائدة في سويسرا، شراكة استراتيجية.

وبموجب الشراكة، حصلت موانئ دبي على حصة تبلغ 44% في "سويس تيرمينال هولدنج إيه جي".

وصنعت موانئ دبي العالمية قصة نجاح فريدة من نوعها منذ تأسست في عام ١٩٩٩، إذ أصبح دورها فعالا على خارطة التجارة الدولية.

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وتدير موانئ دبي ٧٨ محطة موزعة على 6 قارات، ومن أهم محطات النجاح في مسيرة موانئ دبي كان استثمارها 500 مليون دولار في تطوير محطة حاويات في ميناء جدة الإسلامي، شملت تحسين وتحديث وتطوير البنى التحتية للميناء، كما تمتد أنشطتها في مختلف مناطق آسيا والمحيط الهادي.

واستطاعت موانئ دبي أن تحقق قفزة نوعية في حجم استثماراتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي عام ٢٠١٨، استثمرت موانئ دبي 11 مليار درهم في مشاريع استحواذ وتوسعة دعمت استراتيجية الشركة لتحقيق النمو المستدام في مجالات متنوعة، لتحقق في النصف الأول من عام ٢٠١٩ إيرادات بلغت 12.7 مليار درهم بنسبة نمو 31.9%.