إنفوجراف.. "كورونا" الجديد يستشري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد فيروس كورونا الجديد أرواح نحو 9 أشخاص وأصاب أكثر من 450 آخرين في 8 دول، كان للصين نصيب الأسد فيها، ليثير حالة من الرعب تدفع منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ بشأل الفيروس الغامض.

وسجلت الصين 9 وفيات و440 مصابا جراء الفيروس الذي ينتمي إلى فئة كورونا، تبعتها تايلاند بـ4 حالات إصابة، ثم اليابان وتايوان والفلبين وكوريا الجنوبية وأستراليا وأمريكا بواقع حالة في كل منها.

الفيروس يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي، ويعاني كل من يصاب به من أعراض سعال وحمى وصعوبة في التنفس.

الإنفوجراف التالي يرصد أحدث أرقام ضحايا الفيروس الغامض..



