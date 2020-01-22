سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2020

واصل سعر الدولار تراجعه في مصر أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، وسجل متوسط صرف العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.85 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الماضية، وتزامن تراجع الدولار مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2020.

أعلى سعر للدولار في مصر

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

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سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد.

وسجل الدولار 15.75 للشراء و15.85 للبيع في بنوك الشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي بيريوس والمصري الخليجي.

أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.45 جنيه للشراء مقابل 17.58 جنيه للبيع، والإسترليني 20.54 جنيه للشراء مقابل 20.71 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 51.63 جنيه للشراء مقابل 52.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.