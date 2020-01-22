شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعلم عن متلازمة تيرنر؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة تيرنر مرض يتعرض له الفتيات كثيرا، وهذه المتلازمة تتسبب في التعرض لاضطرابات جينية، كما أنها تؤثر على الإناث، ويسبب العديد من المشكلات الطبية، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن متلازمة تيرنر، وذلك وفقا لوزارة الصحة السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن متلازمة تيرنر لها بعض العلامات والأعراض التي تشير إلي الإصابة بها، وهي التعرض للإصابة بقصر القامة، وقصور المبايض، كما أوضحت الوزارة خلال موقعها الرسمي، أن التعرض للإصابة بمتلازمة تيرنر، يحدث عندما يكون كروموسوم X مفقودًا أو غير مكتمل، ولكن سبب حدوث ذلك غير معروف، ولذا يجب التعرف علي حقيقة الأمر.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع وزارة الصحة السعودية، أنه تظهر الأعراض بدرجات متفاوتة، اعتمادًا على التركيب الوراثي لكل شخص، ولا يوجد علاج لمتلازمة تيرنر، ومع ذلك هناك علاجات للتعايش مع الحالة والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية ناتجة عنها.

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والجدير بالذكر أن متلازمة تيرنر هي اضطراب جيني مزمن او نادر يتعرض للإصابة به الإناث، وشبيه بنقص هرمون النمو في الجسم، ونجد أن معظم المصابات بهذه المتلازمة يتمتعن بذكاء طبيعي، كما أنها تتسبب في حدوث تأخر في النمو وعلى الرغم من اختلاف هذه الخصائص بينهن، فقد تكون العلامات الأكثر شيوعًا هي قصر القامة الذي يصبح واضحًا في عمر خمس سنوات.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أن السبب في الإصابة بمتلازمة تيرنر أنه يحمل معظم الناس اثنين من الكروموسومات الجنسية في كل خلية، ويحصل الذكر عادة على كروموسوم X من الأم، وكروموسوم Y من الأب وتحصل الأنثى على كروموسوم X من كل والد، وترتبط متلازمة تيرنر بالكروموسوم X، إذ تكون هناك نسخة من كروموسوم X مفقودة بالكامل، أو مفقودة جزئيًّا، أو متغيرة في هيكلتها نتيجة حدوث خطأ في انقسام الخلية، لكن السبب الدقيق لمتلازمة تيرنر غير معروف.