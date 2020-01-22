شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يجرى اختبار تشخيص الاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الأمراض النفسية الشائعة التى تصيب الكثيرين، وهو يختلف عن الشعور بالحزن، حيث يمكن أن يؤثر الاكتئاب على طريقة تفكيرك وشعورك وسلوكك، وكذلك يؤثر على عملك وعلاقتك بمن حولك، فقد تفقد الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية إجراء اختبار تشخيص الاكتئاب، وفقاً لموقع "Medlineplus".



فحص الاكتئاب

أنواع الاكتئاب

وهناك أنواع مختلفة من الاكتئاب، والأنواع الأكثر شيوعًا هي:

-الاكتئاب الشديد، الذي يسبب مشاعر مستمرة من الحزن والغضب أو الإحباط، حيث يستمر الاكتئاب الشديد لعدة أسابيع أو أكثر.

- الاكتئاب المستمر، والذي يسبب أعراض الاكتئاب التي تستمر عامين أو أكثر.

-اكتئاب ما بعد الولادة، تشعر العديد من الأمهات الجدد بالحزن، لكن اكتئاب ما بعد الولادة يسبب الحزن الشديد والقلق بعد الولادة.

-الاضطراب العاطفي الموسمي، يحدث هذا النوع من الاكتئاب عادةً في فصل الشتاء عندما يكون هناك ضوء شمس أقل، ومعظم الناس الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي يشعرون بتحسن في فصلي الربيع والصيف.

- الاكتئاب الذهاني، وهو اضطراب نفسي أكثر خطورة، يمكن أن يسبب مرض الذهان أن يفقد الناس التواصل مع الواقع.

-الاضطراب الثنائي القطب، المعروف سابقًا باسم الاكتئاب الهوسي، يعاني المصابون بالاضطراب الثنائي القطب من نوبات هوس (الارتفاعات الشديدة أو النشوة) والاكتئاب.

و معظم المصابين بالاكتئاب يشعرون بالتحسن بعد العلاج بالدواء أو العلاج السلوكي المعرفى.

استخدامات اختبار الاكتئاب

يتم استخدام فحص الاكتئاب للمساعدة في تشخيص الاكتئاب، قد يمنحك طبيبك اختبار اكتئاب إذا كنت تظهر عليها علامات الاكتئاب، وإذا أظهر الفحص أنك مصاب بالاكتئاب، فقد تحتاج إلى علاج.



الاكتئاب

لماذا أحتاج إلى فحص الاكتئاب؟

قد تحتاج إلى فحص الاكتئاب إذا كنت تظهر علامات الاكتئاب. تشمل علامات الاكتئاب ما يلي:

-فقدان الاهتمام أو المتعة في الحياة اليومية أو غيرها من الأنشطة، مثل الهوايات أو الرياضة أو الجنس.

-الغضب، الإحباط، أو التهيج.

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-مشاكل النوم: صعوبة في النوم أو الأرق أو النوم أكثر من اللازم.

-التعب ونقص الطاقة.

-الأرق.

-مشكلة في التركيز أو اتخاذ القرارات.

-مشاعر الذنب أو عدم القيمة.

-فقدان أو اكتساب الكثير من الوزن.

واحدة من أخطر علامات الاكتئاب هي التفكير أو محاولة الانتحار.



الاكتئاب

ماذا يحدث أثناء فحص الاكتئاب؟

قد يمنحك الطبيب فحصًا بدنيًا ويسألك عن مشاعرك ومزاجك وعادات النوم والأعراض الأخرى.

قد يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كان الاضطراب، مثل فقر الدم أو مرض الغدة الدرقية، قد يسبب الاكتئاب.

-إذا تم اختبارك من قِبل الطبيب النفسي، فقد يطرح عليك أسئلة أكثر تفصيلاً حول مشاعرك وسلوكياتك.

نتائج تشخيص الاكتئاب

إذا تم تشخيصك بالاكتئاب، فمن المهم أن تحصل على العلاج في أسرع وقت ممكن، فكلما تلقيت علاجًا، كانت فرص تعافيك أفضل.

قد يستغرق علاج الاكتئاب وقتًا طويلاً، لكن معظم الأشخاص الذين يتلقون العلاج يشعرون في النهاية بتحسن.

إذا قام أحد الأطباء بتشخيصك، فسيقترح عليك خطة علاجية تعتمد على نوع الاكتئاب الذي تعاني منه .