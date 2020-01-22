شكرا لقرائتكم خبر عن من أين بدأ وما مدى انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض غامض ظهر فى الصين مع الساعات الأولى للعام الجديد 2020 ، أعاد إلى الأذهان فيروس سارس القاتل الذى ضرب البلاد فى عام 2003 وراح ضحيته المئات من المرضى، ولكن الصحة الصينية تنفى مرارا وتكرارا أن المرض الغامض الذى أصاب حتى الآن 59 شخصا هو إعادة ظهور لسارس، وجاءت أخر التأكيدات لخبراء الصحة هو أن الفيروس الغامض ليس سارس ولكنه نوع جديد من الفيروسات وهو كورونا الجديد والذى ينتمى لعائلة كبيرة من الفيروسات التى لديها العديد من الأنواع التي تؤثر على الانسان، يتسبب البعض في نزلات البرد بينما تطورت أنواع أخرى من الخفافيش والإبل والحيوانات الأخرى .

ما هو الفيروس الجديد؟

ووفقا لتصريحات مسئولى الصحه بالصين ووكالات الأنباء مثل الاسوشيتدبرس الامريكية وبلومبرج وصحيفة ديلى ميل البريطانية ، حدد العلماء أن فيروس كورونا جديد، يأتي الاسم من الكلمة اللاتينية للتيجان أو الهالات ، والتي تشبه فيروسات التاج تحت المجهر، عائلة فيروس كورونا لديها العديد من الأنواع التي تؤثر على الإنسان، يتسبب البعض في نزلات البرد بينما تطورت أنواع أخرى من الخفافيش والإبل والحيوانات الأخرى إلى أمراض أكثر حدة مثل السارس ، متلازمة التنفس الحاد الوخيم ، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التنفسية.

هل فيروس كورونا سيئا مثل فيروس السارس؟

حتى الآن ، يبدو أن الفيروس أقل خطورة وعدوى من السارس ، الذي بدأ في الصين في 2002-2003 وقتل نحو 800 شخص، ومع ذلك ، يمكن أن تتحول الفيروسات إلى أشكال أكثر خطورة ومعدية ، ومن السابق لأوانه معرفة ما سيحدث مع هذا الشكل.

من أين أتى فيروس كورونا الجديد؟

ظهرت الحالات الأولى الشهر الماضي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، زار العديد من الأشخاص الأوائل المصابين أو عملوا في سوق "هونان " للمأكولات البحرية في ووهان ، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين لإجراء تحقيق، يقول مسؤولو الصحة الصينيون إنهم يعتقدون أن المرض ينتشر أولاً من الحيوانات إلى البشر، أما الآن أنه يمكن أن ينتشر بين البشر من شخص لأخر.

ما مدى انتشار مرض كورونا الجديد؟

حددت الصين 440 حالة وتسع وفيات ، معظم الأمراض وجميع الوفيات في مقاطعة هوبي، كما تم تأكيد حالات في تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وتايوان، يتزامن اندلاع المرض مع ازدحام موسم السفر في الصين حيث يزور الصينيون أسرهم أو يذهبون إلى الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ومن المتوقع أن تنشر حمى السفر المرض على نطاق أوسع.

ما هي اعراض مرض كورونا الجديد؟

تشمل الأعراض الشائعة سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى، يرتبط ضيق التنفس والقشعريرة وآلام الجسم بأنواع أكثر خطورة من فيروس كورونا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC منها في الولايات المتحدة، في الحالات الخطيرة ، يمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي.

كيف يتم علاج مرض كورونا؟

هناك اختبار لتحديد الفيروس ، ولكن لا يوجد لقاح لمنع العدوى، تم عزل مرضى الفيروس في المستشفيات أو المنازل لمنع انتشاره، يتم التعامل مع الأعراض بالأدوية وعلاج الحمى ، وينصح الأشخاص المرضى بفيروس كورونا الجديد بشرب الكثير من السوائل والراحة أثناء شفائهم.

كيف ينتشر مرض كورونا؟

يمكن أن تنتشر العديد من الفيروسات التاجية من خلال السعال أو العطس ، أو عن طريق لمس شخص مصاب، يعتقد العلماء أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتشر من شخص لآخر على اتصال وثيق من خلال الجهاز التنفسي.

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ما هى الاجراءات الصحية المتبعه فى العالم للحد من تفشى المرض؟

تراقب السلطات الصحية بعدد من دول العالم عن كثب تفشي مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس جديد نشأ في الصين بعد تفشى المرض واصابة 440 مريض ووفاة 9 أشخاص، وسط مخاوف من أن يكون مرض كورونا الجديد أسوء من فيروس سارس القاتل الذى ظهر فى السنوات السابقة أيضا بالصين وحصد أرواح المئات من المصابين به، و تكثف الحكومات مراقبة المسافرين على خطوط الطيران من وسط الصين وتتخذ خطوات أخرى لمحاولة السيطرة على الفاشية.

ايه هى الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الصين للحد من تفشى العدوى؟

أعلنت السلطات بالصين مستوى الاستجابة الخطيرة وهو ثاني أعلى نظام من ثلاثة مستويات يمثل جزءًا من خطة حكومية جديدة تم إطلاقها للتصدي للأمراض المعدية غير المعروفة السبب، يشمل هذا النظام إضافة نظام تصوير حراري إضافي في مطار هونج كونج لفحص درجة حرارة الجسم للركاب القادمين، كما تم تعيين المزيد من الموظفين لفحص درجات الحرارة في محطة قطار غرب كولون عالية السرعة التي تربط هونج كونج بالبر الرئيسي.

ما هو تعليق منظمة الصحة العالمية على ظهور هذا المرض الغامض؟

أكد طارق جساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية لا تجد حتى الآن أية دواعي لفرض قيود على السفر أو التجارة مع المناطق المضارة بفيروس كورونا الجديد والذى بدأ ظهوره في ووهان بالصين وانتشر إلى تايلاند وكوريا واليابان خلال الأيام الأخيرة، وأعلن المتحدث في مؤتمر صحفى فى جنيف أمس أن لجنة الطوارئ ستنعقد اليوم الأربعاء في جنيف بدعوة من مدير عام المنظمة الدولية لإسداء المشورة إليه فيما إذا كان الوضع يشكل حالة طوارئ صحية ذات اهتمام دولي وما هي التوصيات التي ينبغي وضعها.

هل هناك تحذيرات من السفر للصين؟

دفع تفشي مرض الالتهاب الرئوي الغامض والذى تم تشخيصه بأنه مرض كورونا السفارة الأمريكية ببكين إلى تحذير الأمريكيين المسافرين في البلاد لتجنب الاتصال بالأشخاص والحيوانات المرضى خشية اصابتهم بهذا المرض الغامض، كما طالبت رعاياها خاصة المتواجدين بمدينة ووهان عند الشعور بأى أعراض مثل الحمى او السعال او ضيق التنفس التوجه فورا لأقرب مركز طبى.

كما حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين من خطورة هذا الفيروس داعية إلى مراعاة التدابير الصحية.