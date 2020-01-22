العلامات المبكرة للشلل الدماغي عند المواليد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - يعد الشلل الدماغي من الحالات التي تصيب المواليد وتبدأ أعراضها مبكراَ، أي يمكن اكتشافها بمجرد خروج الطفل إلى الحياة؛ حيث يشير الدكتور أكرم عبيدات_ أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة_ إلى علامات إصابة المولود بالشلل الدماغي وهي علامات مبكرة كما يلي... أعراض الشلل الدماغي المولود الذي يصاب بضيق في التنفس بمجرد الولادة.

أو أنه يصبح لونه أزرق عند التنفس.

المولود الذي ينزل من رحم أمه بلون أزرق يكون مصاباً بشلل دماغي أو مشاكل في القلب غالباً. أسباب الشلل الدماغي من الأسباب التي تؤدي لحالة الشلل الدماغي، هي تأخر تنفس المولود حيث يتراخى جسمه ويبدو مرخياً وغير مترابط، وبالتالي فهو العرضة لنقص الأكسجين على المخ.

قد يبدو المولود المصاب بالشلل الدماغي طبيعياً، ولكنه في الواقع يكون مصاباً وأولى العلامات هي ضعف المص لديه عند تقديمه للرضاعة من صدر الأم. الصعوبات التي تواجه الأم Advertisements تعاني الأم من صعوبة في إرضاعه بسبب ضعف قدرته على المص.

يبدو المولود شديد البكاء ويصعب السيطرة على هيجانه.

وقد يبدو في بعض الحالات هامداً وخاملاً فلا يتحرك مما يثير حزن الأم التي تريد ملاعبة وليدها ومداعبته. وتلاحظ الأم أن رأس المولود يكون متيبساً مقارنة مع باقي جسمه فتجد صعوبة عند الحمام الأول للمولود، وتكتشف أن مولودها لا يبدو طبيعياً.

مشكلة وظاهرة الرأس المتيبس تشعر الأم كأن رأس المولود سوف ينفصل عن جسمه، والتعامل معه يكون صعباً ويحتاج لرعاية خاصة ومجهودات مشتركة مع الأم والمحيطين بها الذين يجب أن يقدموا لها الدعم. العلامات المتقدمة للشلل الدماغي عند الرضع تطور بطيء في النمو.

تطور بطيء في الجلوس وحيداً.

لا يستطيع أن يستخدم يديه وقد يستخدم يداً واحدة.

لا يرفع رأسه إطلاقاً في الشهور الأولى من عمره. علامات الشلل الدماغي في النصف الثاني من السنة الأولى من عمر المولود لا يستجيب لمن حوله.

رد فعله يكون بطيئاً على كل شيء.

ضعف في الاستيعاب وفهم ما يدور حوله.

ضعف في السمع والبصر.

قد يعاني الطفل بعد ذلك من نوبات من الصرع.

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