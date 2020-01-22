هونج كونج تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هونج كونج عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، الأربعاء، لسائح صيني سافر إلى المدينة على متن قطار سريع، قادما من مدينة ووهان، وسط الصين وهي مركز تفشي الفيروس.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر قولها إن المريض من مواطني مدينة ووهان ويخضع للعزل الصحي حاليا ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات.

وأثبت اختباران إصابة الرجل بالفيروس ويُجرى اختبار ثالث. وتبين أنه يعاني من حمى شديدة، عندما وصل إلى محطة السكك الحديدية للقطارات السريعة في هونج كونج في منطقة "ويست كولون" الثلاثاء.

وذكر مصدر طبي أن الرجل كان أيضا يعاني من سيلان الأنف، لكن لم تظهر عليه أعراض التهاب رئوي.

ومن المقرر إرسال الرجل إلى مركز الأمراض المعدية في مستشفى "الأميرة مارجريت"، التابع للسلطات الصحية في كواي تشونج إذا أثبت اختبار آخر إصابته بالفيروس.