شكرا لقرائتكم خبر عن تدخين الأم وشرب الكحول يزيد من متلازمة موت الطفل المفاجئ بمقدار 12 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثون أن موت الأطفال الرضع يرتفع بنسبة 12 مرة فى الأطفال المولودين لأمهات يشربون الخمر ويدخنون أثناء الحمل، حيث تابع العلماء نتائج 12.000 حالة حمل بين النساء من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة لمدة 8 سنوات، ووجدوا أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يشربون ويدخنون بعد الأشهر الـ3 الأولى من الحمل لديهم خطر أعلى بكثير للوفاة بشكل مفاجئ.

وأظهرت النتائج وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، وجود خطر الموت المفاجئ أضعاف على الأطفال الذين تخلت أمهاتهم عن الكحول، لكنهن استمروا فى التدخين بعد الثلث الأول من الحمل، وكان هناك خطر 4 أضعاف على الأطفال المولودين لأمهات أقلعوا عن التدخين لكنهن استمروا فى شرب الكحول.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)هى الوفاة المفاجئة وغير المبررة لطفل تحت سن عام واحد، حيث تظهر الأرقام أن نحو 230 طفلاً فى المملكة المتحدة و2500 طفل فى الولايات المتحدة يموتون كل عام بسبب مرض التهاب المفاصل الروماتويدى الصغير، وعلى الرغم من أن سبب موت الرضيع المفاجئ غير معروف، ولكن توجد مجموعة كبيرة من الأدلة لإثبات أن التدخين والشرب يزيدان من المخاطر.

الدراسة تعد الأولى التى تبحث فى كيفية تأثر الخطر بتوقيت وكمية التعرض لكل من التبغ والكحول فى الرحم، حيث تم تتبع حالات النساء أثناء الحمل فى الولايات المتحدة، خاصة فى المناطق التى يكثر فيها شرب الكحول،

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وجدت الدراسة أن 66 طفلاً ماتوا في السنة الأولى من حياتهم، مع وفاة 28 من متلازمة موت الرضيع و38 آخرين لأسباب معروفة، وتمت مقارنة مخاطر الوفاة بأخطار الأطفال الذين لم يتعرضوا للكحول أو التبغ.

وقال بيان صادر عن المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، والذي دعم الدراسة: "لا تزال هذه النتائج تقدم دليلًا أكثر على أهمية فترة ما قبل الولادة، للحصول على نتائج صحية بعد الولادة.

ما هى متلازمة موت الرضيع المفاجئ؟

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، أو موت المهد، هى الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة وغير المبررة لطفل يبدو بصحة جيدة، ويحدث عادةً خلال الأشهر الـ6 الأولى من حياة الرضيع خاصة عند المولودين قبل الأوان أو الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

سببه غير معروف ، ومع ذلك فهو مرتبط بدخان التبغ، والنوم المشترك مع الوالدين، وعوائق التنفس.

يمكن منع الخطر عن طريق: