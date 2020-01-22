دراسة: الثوم والبصل سلاحك ضد مرض خطير

الأربعاء 22 يناير 2020

يحجم كثيرون عن تناول البصل بسبب رائحته النفاذة الكريهة، إلا أن أولئك يجهلون أنهم بذلك يحرمون أنفسهم من فرصة الوقاية من مرض خطير.



وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة الصين الطبية في شينيانغ، أن تناول الخضراوات التي تنتمي إلى "الفصيلة الثومية" مثل البصل والثوم والكراث، يساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.

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وخلال بحث علمي أشرف عليه الدكتور زي لي في مستشفى "فيرست" التابع للجامعة، وشارك فيه 1600 رجل وامرأة، توصل العلماء إلى تراجع احتمالات الإصابة بذلك النوع من السرطان بمعدل 79 في المئة لدى من يكثرون من أكل تلك الخضراوات، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

ونصح الباحثون بتناول ما لا يقل عن 45 غرام يوميا من البصل مثلا لتقليل فرص الإصابة بالمرض الخطير، مع الإشارة إلى أن أكل الثوم المقطع أو المسحوق هو أكثر أشكاله فائدة، بينما حذروا من غلي البصل لخسارته في هذه الحالة مواده الفعالة المفيدة.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت فعالية المكونات المتوفرة في الخضراوات الثومية للوقاية من سرطاني الثدي والبروستات.