فيديو.. عارف العواني يتحدث عن استضافة أبوظبي قمة القادة الرياضيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن استضافة العاصمة الإماراتية قمة القادة الرياضيين التي ينظمها المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير/كانون الثاني الجاري في قاعة المؤتمرات الصحفية بحلبة مرسى ياس.

ويأتي الهدف من عقد القمة مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.

وقال العواني في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "بالتأكيد نحن سعداء لاستضافة المؤتمر، والحضور والمتابعة وعدد المتحدثين الموجودين من مختلف القيادات الرياضية في العالم".

وأضاف: "بداية هذا المؤتمر كانت في العاصمة البريطانية لندن، وأبوظبي هي المدينة الرابعة التي تستقبل الحدث، ما يدلل على الثقة الكبيرة في العاصمة الإماراتية كواحدة من أهم العواصم العالمية التي تستضيف الأحداث الرياضية، ولدولة الإمارات بصفة عامة".

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وتابع العواني: "عندما ترى الفعاليات الكثيرة تلمس مدى الدعم الحكومي السخي للرياضة، ومطلوب منا أن نعمل بجهد من أجل تحقيق أهداف حكومتنا في هذا المجال سواء من الناحية الاقتصادية أو الإعلامية أو حتى من ناحية الاهتمام بتطوير الرياضيين".

وواصل: "بالإضافة إلى ذلك يجب أن نمتلك نمط حياة صحيا للفرد، وهذا من الأدوار الجديدة، حيث سنعمل على توفير المناخ خارج الأندية والمنافسات للفرد لكي يمارس الرياضية بمعدل يوازي المعدل العالمي الذي يصل إلى 3 أيام في الأسبوع الواحد".

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "كل ذلك شيء طبيعي عندما تجد الدعم من قيادتنا الرشيدة بتواجدهم أمامنا وقبلنا في الفعاليات، ومثلما كانت دولة الإمارات متميزة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علينا أيضا في الجانب الرياضي تقديم الأفضل، علينا تقديم فعاليات بها تميز، وهذا هو الحد الأدنى الذي نعمل عليه".

واختتم: "العمل بالتحديات وتقديم الأفضل هو المتعة الحقيقية سواء من العاملين أو حتى الجمهور، نحرص على التطوير والبعد عن الركود، في النهاية نمط الحياة يتغير وعلينا السعي نحو فاعلية وإنتاجية أكبر".