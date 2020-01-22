تطوير جهاز يساعد آلاف المصابين بالتصلب المتعدد على المشي مجددا

تمكن العلماء من تطوير سراويل آلية لمساعدة آلاف المصابين بمرض التصلب المتعدد على الوقوف والمشي مرة أخرى، وتساعد التكنولوجيا الجديدة المرضى على تعلم المشي مرة أخرى، عبر جهاز "ريكس" وهو هيكل من البلاستيك والمعدن، ويثبت في القدمين والساقين والجزء السفلي من الجسم، ويحيط بالمرضى ويدعمهم، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتؤثر الحالة العصبية طويلة المدى على المخ والحبل الشوكي، ما يسبب مجموعة من الأعراض بما فيها مشاكل الحركة والتوازن، وفي نهاية المطاف، يعتمد بعض المرضى على الكرسي المتحرك.

وزود الجهاز بمعدات إلكترونية ومحركات في الداخل، لتوفير الجهد للوقوف والمشي. ويمكن أيضاً استخدام هذه التقنية من ذوي الأرجل الضعيفة أو المشلولة، بسبب السكتات الدماغية، وإصابات النخاع الشوكي، وغيرها من الحالات العصبية.

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ويعاني أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة من التصلب العصبي المتعدد، وعادة ما يخضع المرضى للعلاج الطبيعي لتعزيز قوة عضلاتهم، لكنهم يخشىون السقوط أثناء التمارين المجهدة.

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في حالة التصلب العصبي المتعدد، يمنع جهاز ريكس المرضى من السقوط أثناء التمارين الروتينية المصممة لبناء عضلاتهم.

ويختبر جهاز ريكس الآن على 20 مريضاً بالتصلب العصبي المتعدد، في إطار دراسة لباحثين في مستشفى كينت ببريطانيا.

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