شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل مهمة فى حياة مريض السكر يجب عليه إجراؤها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب علي مرضى السكر القيام بالعديد من الفحوصات كل ثلاثة أشهر للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأيضا على نسبة السكر في الدم، وخلال هذا التقرير سنقدم لمرضي السكر بعض التحاليل اللازمة لمريض السكر، وذلك وفقا لموقع " ncbi".

-صورة الدم الكاملة "cbc"..

هذا النوع من التحاليل يساهم بشكل كبير في تحديد إذا كان هذا الشخص بالفعل يعاني من نقص في نسبة الهيموجلوبين أم لا، أي أنه يعاني من الإصابة بالأنيميا أم لا.

- اختبار السكر العشوائي..

هذا النوع من التحاليل يمكن لمريض السكر القيام بها يوميا في المنزل، عن طريق فحص نسبة السكر بجهاز مخصص لقياس نسبته، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في معرفة حقيقة ارتفاع أم انخفاض نسبة السكر بالدم.

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-السكر التراكمي..

هذا النوع من التحاليل يتم عن طريق سحب عينة من الدم كل ثلاثة أشهر لقياس ومعرفه حقيقة نسبة السكر خلال الفترة الأخيرة، ولذا عليك القيام بهذا التحليل لسيطر عن مضاعفات هذا المرض.

- القدم..

عندما يتعرض مريض السكر لعدم قدرته علي التحكم في نسبة السكر بالدم، يتسبب هذا الأمر في زيادة فرص المريض للتعرض لمشكلة الإصابة بالقدم السكري، ولذا يجب القيام بالاهتمام بصحة القدمين تجنبا للتعرض لهذا المرض، ويتم ذلك عن طريق القيام بفحص القدمين الذاتي يوميا عن طريق متابعة تعرضها للتورم أو الاحمرار، وفي هذه الحالة يجب الذهاب مباشرة للطبيب.