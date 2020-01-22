أسباب تجعل تناول الطعام بمفردك الحل المثالى فى إنقاص الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن يستغرق الكثير من الجهد لخفض السعرات الحرارية، والسيطرة على الرغبة في تناول الطعام غير الصحي والتغلب على إغراء المواد السكرية، ووجد الباحثون طريقة سهلة يمكن أن تساعدك على التمسك بخطة النظام الغذائي "الدايت" لانقاص الوزن والوصول إلى هدف لياقتك البدنية، وهذه الطريقة هى تناول الطعام بمفردك، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "تايمز أوف إنديا".
تناول الطعام بمفردك
ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية، فإن تناول الطعام في دائرة اجتماعية له تأثير قوي على عقلك وقد تأكل أكثر مقارنة بتناول الطعام بمفردك.
في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم 42 دراسة حالية أجريت على تناول الطعام مع الأصدقاء والأهل واكتشفوا أن الناس يتناولون المزيد من الطعام عندما يتناولون الطعام مع أحبائهم لأنهم يستمتعون بالتحدث مع من معهم، مما يزيد من استهلاكهم.
وكذلك قد تقل رغبتك فى تناول الطعام مع الغرباء، بسبب رغبتك فى نقل انطباع إيجابي أمام شخص غريب عن طريق تناول وجبة صغيرة.
تكشف هذه الدراسة بوضوح كيف تتأثر خيارات طعامنا بتواجد أصدقائنا وعائلتنا أثناء تناول الوجبات، وكذلك نحن لا نتخذ فقط خيارًا غير صحي للأطعمة التى نتناولها ولكن أيضًا ننغمس في الأكل بدون تفكير، والذي يمكن أن يدمر نظامنا الغذائي ويزيد الوزن.
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